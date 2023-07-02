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Видео-Новости > Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне

Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне

Агата Кловская
02.07.23 10:44
132
Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне

Главное: Появился трейлер документального фильма «Sly». Премьера «Sly» запланирована на ноябрь 2023.

Детали: Появился трейлер документального фильма «Sly» про Сильвестра Сталлоне.

Сталлоне был не только актёром — за многолетнюю карьеру он побывал и режиссёром, и сценаристом, и продюсером. Ему удалось воплотить на экраны множество удачных картин: от «Рокки» и «Рэмбо» до «Неудержимых».
 
Премьера «Sly» запланирована на ноябрь 2023 года.
 
трейлер документального фильма «Sly»:
 

Тэги: фильм, кино, Сильвестр Сталлоне

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