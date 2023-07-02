Sly (2023): трейлер и дата выхода документалки про Сильвестра Сталлоне

Главное: Появился трейлер документального фильма «Sly». Премьера «Sly» запланирована на ноябрь 2023.

Детали: Появился трейлер документального фильма «Sly» про Сильвестра Сталлоне.

Сталлоне был не только актёром — за многолетнюю карьеру он побывал и режиссёром, и сценаристом, и продюсером. Ему удалось воплотить на экраны множество удачных картин: от «Рокки» и «Рэмбо» до «Неудержимых».

Премьера «Sly» запланирована на ноябрь 2023 года.

трейлер документального фильма «Sly»: