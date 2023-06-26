Дурные деньги (2023): трейлер и дата выхода фильма о противостоянии Reddit и Уолл-Стрит

ВСУ освободили от оккупантов очередной населенный пункт на Донетчине

Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России

В МИД назвали условия для поражения России в войне

В ЕС увидели позитив в неудавшемся бунте ЧВК «Вагнер»

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Хаос в России может длиться неделями или даже месяцами, — Блинкен

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ВСУ зачистили плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, — Сырский

Украинские войска еще не ведут контрнаступление, — Резников

В России мужчина из огнемета поджог соседа и «нагарпунил» женщину (Видео 18+)

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В России начался государственный переворот, который возглавляет Пригожин

ФСБ и Генпрокуратура РФ обвинили Пригожина в организации вооруженного мятежа

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Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне 225 580 солдат

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В ВСУ оценили угрозу нападения «вагнеровцев» с территории Беларуси

Оккупанты всерьез начали борьбу с «инакомыслием» несовершеннолетних

Мирные переговоры по Украине могут стартовать уже в июле

20.06.23 12:35

Купив собі діагноз, щоби не служити? ЗМІ пишуть про те, як Мікаела Хізанішвілі відмазують лікарі

19.06.23 16:19

Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины

20.06.23 15:57

Ледники Гималаев, снабжающие водой почти два миллиарда человек, стремительно тают

21.06.23 14:39

Зеленский озвучил главные основы для мира

21.06.23 15:51

В ООН обновили информацию по украинским беженцам

20.06.23 15:32

Путин снова захотел переговоров с Украиной

21.06.23 19:06

Григорий Клинишов, один из создателей термоядерной бомбы... покончил с собой

20.06.23 14:19

На юге Украины в водоемах запретили ловить рыбу

20.06.23 11:16

Часть поставляемой Киеву техники оказалась... поломана, - западные СМИ

20.06.23 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат