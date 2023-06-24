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Видео-Новости > В России начался государственный переворот, который возглавляет Пригожин

В России начался государственный переворот, который возглавляет Пригожин

Александр Панько
24.06.23 00:00
213
В России начался государственный переворот, который возглавляет Пригожин

Главное: Глава ЧВК Вагнер Пригожин фактически объявил о начале госпереворота в РФ. ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а в Москве и Ростове объявлен план «Крепость».

Детали: Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин фактически объявил о начале государственного переворота в России.

«Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — вся армия и вся страна, все кто хочет — присоединяйтесь, надо заканчивать с этим безобразием», — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, ЧВК решила «остановить зло, которое несет военное руководство страны». О министре обороны РФ Сергее Шойгу он сказал: «Эта тварь будет остановлена».

Ранее Пригожин написал заявление на российских военных руководителей Герасимова и Шойгу. Он обвиняет их в «геноциде русского народа» и сдаче территорий. Об этом заявила пресс-служба главы ЧВК «Вагнер».

Также Пригожин заявил, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям ЧВК «Вагнера».

После заявлений об открытом мятеже со стороны Пригожина, появилась информация о том, что Путин уже проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и «принимаются все нужные меры» (об этом заявил Песков), а ФСБ России было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

В Москве и Ростове (где располагается лагерь ЧВК Вагнер) был объявлен план «Крепость». На трассе Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону ФСБ при поддержке СОБР выставили блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы».

Между тем, сногие независимые аналитики и блогеры начали активно комментировать последние эскапады Евгения Пригожина. Например, волитолог Аббас Галямов считает, что Пригожин "понимает, что система долго не протянет": "Естественно возникает вопрос, зачем Пригожин все это делает. Думаю, затем, что он понимает: система долго не протянет. В конце концов, ситуацию на фронте он знает лучше, чем кто бы то ни было, да и настроения в элитах тоже чувствует. Как человек деятельный, просто плыть по течению бывший кремлевский повар не хочет. Он пытается сейчас подготовить для себя место в будущей постпутинской России. Кстати, если вы сравните сказанное Пригожиным с тем, что давно говорит российская оппозиция, вы увидите, что разница не так уж велика. Такие выверты и создают революционные ситуации".

Тэги: государственный переворот, Евгений Пригожин

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