Момент взрыва на мосту в Чонгаре попал на видео

Главное: Появилось видео «прилета» по мосту в Чонгаре. Вспышку огня и столб дыма, поднимающийся с места попадания боеприпаса, можно увидеть на кадрах ролика.

Детали: Украинский политолог и эксперт Александр Голобуцкий в четверг, 22 июня, выложил на своем Telegram-канале видео с моментом прилета по Чонгарскому мосту в Херсонской области.

На кадрах увидеть вспышку огня и столб дыма, поднимающийся с места попадания боеприпаса.

В тему: В Чонгаре под обстрел попал мост, соединяющий Крым с Херсонской областью.