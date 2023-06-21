Весь невидимый нам свет (2023): тизер и дата выхода сериала о слепой французской девочке

Главное: Появился тизер сериала «Весь невидимый нам свет». Премьера состоится 2 ноября 2023.

Детали: Появился тизер мини-сериала «Весь невидимый нам свет» — экранизации одноименного романа, удостоенного Пулитцеровской премии

Сюжет развивается во время Второй мировой войны одновременно во Франции и Германии. В центре повествования — слепая французская девочка и немецкий мальчик, пытающиеся выжить во время войны.

Премьера состоится 2 ноября 2023 года.

тизер сериала «Весь невидимый нам свет»: