В Воронеже дрон врезался в жилой дом

Главное: Беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. Трое человек посекло осколками стекла.
Детали: В российском Воронеже беспилотник врезался в жилой дом. Из-за инцидента пострадали три человека.
Об этом сообщают Telegram-каналы Baza, Shot и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Губернатор написал, что дрон упал на улице Белинского в Воронеже.
По его словам, трое человек посекло осколками стекла. Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Российские Telegram-каналы предполагают, что дрон летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. По одной из версий, его начали глушить РЭБ, дрон повело и он сбился с пути.
Сообщается, что беспилотник шел на высоте 200 метров, был серого цвета с размахом крыльев 1,5 метра.
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