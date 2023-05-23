В Белгороде внезапно взорвалось здание ФСБ

Главное: Белгородские паблики сообщают о «прилете» по зданию Федеральной службы безопасности. В соцсетях появились фото и видео последствий.
Детали: Вечером в понедельник, 22 мая, в центре российского Белгорода произошел мощный взрыв, сообщают местные паблики.
«В Белгороде — „прилет“ по зданию ФСБ», — сообщает Telegram-канал Sota.
Также есть данные, что целями атаки стали отделы МВД и ФСБ.
По предварительной информации, взрыв прогремел в здании ФСБ, улицу перекрыли. Сообщается, что на месте работают пожарные и скорые.
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