В Белгороде внезапно взорвалось здание ФСБ

Главное: Белгородские паблики сообщают о «прилете» по зданию Федеральной службы безопасности. В соцсетях появились фото и видео последствий.

Детали: Вечером в понедельник, 22 мая, в центре российского Белгорода произошел мощный взрыв, сообщают местные паблики.

«В Белгороде — „прилет“ по зданию ФСБ», — сообщает Telegram-канал Sota.

Также есть данные, что целями атаки стали отделы МВД и ФСБ.

По предварительной информации, взрыв прогремел в здании ФСБ, улицу перекрыли. Сообщается, что на месте работают пожарные и скорые.

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