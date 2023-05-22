Жители Мариуполя на пляже сожгли флаг оккупантов

Главное: В Мариуполе на пляже сожгли флаг РФ. Этой акцией местные жители показали, что мариупольцы не хотят жить во власти российских оккупантов.

Детали: Во временно оккупированном Мариуполе жители города сожгли на пляже русский флаг. Соответствующее видео показал Мариупольский городской совет в Telegram.

«Мариуполь — это Украина! Жители города сожгли на пляже российский флаг. Этой акцией они показали, что мариупольцы не желают жить под властью оккупантов. Они стремятся вернуться в Украину! Потому что это наша Родина, наш общий дом!», — говорится в сообщении.

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