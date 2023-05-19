74 дня под водой: американец установил новый мировой рекорд

Главное: Американский профессор установил мировой рекорд. Он провел под водой без разгерметизации 74 дня.

Детали: Американский профессор установил новый мировой рекорд, проведя под водой без разгерметизации 74 дня. Об этом сообщает Associated Press.

С начала марта 55-летний ученый живет в домике на дне 9-метровой лагуны во Флориде. При этом он не использует технологии, помогающие адаптироваться к повышенному подводному давлению.

Мужчина все еще не вернулся на поверхность: он собирается оставаться там до 9 июня, чтобы провести под водой сто дней.