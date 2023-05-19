Титаник: реальная история затонувшего корабля воплотилась в уникальную цифровую модель

Главное: Исследователи воссоздали цифровую модель затонувшего «Титаника». Специальные аппараты более 200 часов изучали обломки «Титаника», который лежит на глубине 3 800 метров.

Детали: Исследователи воссоздали уникальную цифровую модель затонувшего «Титаника». Об этом сообщает BBC.

Специальные аппараты более 200 часов изучали обломки «Титаника», который лежит на глубине 3 800 метров. Было сделано более 700 тысяч изображений, которые позволили создать точную 3D-реконструкцию судна. Теперь можно рассмотреть его так, словно вода исчезла.

Отмечается, что модель является «одним из первых шагов к тому, чтобы история „Титаника“ стала основанной на доказательствах, а не предположениях».