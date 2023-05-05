Пригожин на фоне горы трупов обматерил Шойгу и Герасимова

Главное: Евгений Пригожин гневно обратился к Сергею Шойгу и Валерию Герасимову. Глава ЧВК «Вагнер» заявил о нехватке боеприпасов 70% и показал десятки трупов своих боевиков, погибших только в четверг.

Детали: Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в пятницу, 5 мая, опубликовал видео, в котором показал десятки трупов своих боевиков и обматерил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова из-за нехватки боеприпасов. Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба Пригожина.

На видео Пригожин показывает ряды трупов «вагнеровцев», якобы погибших 4 мая на войне в Украине.

Потом он начинает кричать о «нехватке боеприпасов 70%» и материт Герасимова и Шойгу, обвиняя их в смертях убитых «вагнеровцев».

«Вы сидите, твари, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни, снимают на Ютюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их (боевиков) жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты — если вы даете норму боеприпасов, их (погибших) в пять раз меньше», — кричит Пригожин.

Видео подписано: «Потери ЧВК „Вагнер“ за 4 мая 2023 года».

В тему: В ГУР рассказали о незавидной судьбе главаря ЧВК «Вагнер».