В Питере прогремел взрыв около военного аэродрома

Главное: В Гатчинском районе Ленинградской области в поселении Графская Славянка прогремел взрыв. Вблизи находится военный аэродром Пушкин.

Детали: В российском Санкт-Петербурге ночью на четверг, 27 апреля, раздался громкий взрыв вблизи аэропорта. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикуя соответствующие видео.

Отмечается, что звук, похожий на взрыв, был слышен в поселении Графской Славянки в Гатчинском районе Ленинградской области, а также в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах, причем ударная волна была достаточно ощутима.

По соседству с предполагаемым районом взрыва расположен военный аэродром Пушкин.

Официальной информации пока нет, о причинах взрыва пока не сообщалось.

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