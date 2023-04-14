Задержан подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона

Главное: В США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона. Нацгвардейца США подозревают в утечке информации, которая содержит данные о войне в Украине и контрнаступлении ВСУ.

Детали: В США в четверг, 13 апреля, задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний нагвардиец Джек Тейшейра, который курировал частную интернет-группу Thug Shaker Central. Об этом сообщила журналистка CNN Наташа Бертран.

Отмечается, что сотрудники ФБР провели обыски в доме его матери.

Парня подозревают в утечке секретных документов, содержащих информацию о войне в Украине и контрнаступлении ВСУ.

Как заявил журналист Голоса Америки Джефф Селдин, по мнению Пентагона документы были выложены в сеть намеренно.

Издание The New York Times сообщило, что нацгвардиец Джек Тейшейра руководил частной онлайн-группой, которая объединяет около 20-30 человек из-за общей приверженности оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Генпрокурор США Меррик Гарланд подтвердил задержание Тейшейры, и заявил, что тот предстанет перед федеральным судом.

Video here appearing to show Teixeira being taken into custody by the FBI: pic.twitter.com/0yq6hgimnD — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 13, 2023

В тему: В Пентагоне признали «утечку очень секретных документов».