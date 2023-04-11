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Видео-Новости > Далай-лама - педофил? Он поцеловал мальчика в губы и предложил... пососать свой язык

Далай-лама - педофил? Он поцеловал мальчика в губы и предложил... пососать свой язык

Агата Кловская
10.04.23 14:35
402
Далай-лама - педофил? Он поцеловал мальчика в губы и предложил... пососать свой язык

Главное: У далай-ламы попытались извиниться за его мерзкое поведение. Он предложил мальчику пососать свой язык.

Детали: У далай-ламы XIV попытались извиниться за его омерзительное поведение. Как известно, 28 февраля в своей резиденции в Дхарамсале 87-летний глава буддистов предложил мальчику пососать свой язык.

Как видно на кадрах, мальчик подходит к старику и спрашивает, может ли он обнять его, после чего тот поцеловал его в губы и предложил пососать свой язык.

У далай-ламы заявили: «Его «святейшество» желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед многочисленными друзьями по всему миру за ту боль, которую могли причинить его слова».

Отмечается, что тот «часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами».

Стоит напомнить, что буддисты считают далай-ламу (переводится как океан-учитель) воплощением Авалокитешвары – Будды Сострадания.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935-го года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937-м году он был признан реинкарнацией своего предшественника – далай-ламы XIII, а в 1940-м году его возвели на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959-м году сбежал в Индию.

Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось так называемое тибетское правительство в изгнании.

В тему: Далай-лама сделал неожиданное заявление по поводу женщин.

Тэги: мир, дети, педофилия, курьезы, Далай-лама XIV

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