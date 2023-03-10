Опубликована нецензурная песня Земфиры

Главное: Появилась новая песня Земфиры. В ней певица с матом критикует Россию.

Детали: Российская певица Земфира выпустила новую песню. Композиция PODNHA уже появилась на YouTube.

В ней 46-летняя артистка с употреблением ненормативной лексике поет о своей стране, которая ранее признала ее иностранным агентом после слов поддержки в адрес Украины.

Так, в композиции есть такие слова: «Мы научим тебя, с*ка, родину любить, Целовать ее ботинки и подошвы. Мы научим тебя, с*ка, родину любить, Настоящее, грядущее и прошлое».

В тему: Земфира резко высказалась о войне в Украине.