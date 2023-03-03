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Видео-Новости > Австралийские ученые создали очень необычного робота

Австралийские ученые создали очень необычного робота

Агата Кловская
03.03.23 16:38
114
Австралийские ученые создали очень необычного робота

Главное: Необычного робота создали австралийские ученые. Он способен печатать живые клетки во внутренних органах.

Детали: Ученые из университета Нового Южного Уэльса в Австралии создали необычного робота. Как пишет издание UNSW, это прототип устройства, которое может печатать живые клетки во внутренних органах, а также потенциально использоваться как универсальный хирургический эндоскопический инструмент.

Эксперты разработали миниатюрную и гибкую мягкую роботизированную руку, которая может проникать внутрь человека и использовать биочернила из живых клеток как материал для печати.

Подчеркивается, что робот может работать как по введенному алгоритму действий, так и управляться вручную, в реальном времени.

Тестирование прошло внутри искусственной толстой кишки, где оно смогло пройти через ограниченное пространство, прежде чем успешно напечатать 3D-печать на поверхности органов.

Ожидается, что при дальнейшем развитии и, возможно, в течение пяти-семи лет технология может быть использована медицинскими работниками для доступа к труднодоступным областям внутри тела через небольшие разрезы кожи или естественные отверстия.

В тему: Финские ученые создали крайне необычного робота.

Тэги: ученые, мир, наука, робот, технологии

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