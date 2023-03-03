В городе под Москвой, в котором производят «Кинжалы» и «Искандеры», прогремел взрыв

Главное: В 90 км от Москвы в городе Коломны прогремел взрыв. В этом городе расположено предприятие, которое занимается созданием и производством ракетного вооружения, в частности ракеты «Кинжал», «Искандер-М», «Циркон».

Детали: В пригороде Коломны Московской области произошел взрыв. Об этом сообщает BAZA.

«Что именно произошло, пока неизвестно, однако взрыв был слышен практически во всех районах города. По предварительным данным взрыв произошел в одном из соседних сел около 21:30. Сейчас на место выехали спасатели», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Коломне расположено КБ Машиностроения, которое занимается созданием и производством ракетного вооружения. В частности, предприятие поставляет армии РФ ракеты «Кинжал», «Искандер-М», «Циркон». Ранее на мощностях завода выпускали ракеты «Точка-У», ПТРК «Шмель», «Ока» и пр.

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