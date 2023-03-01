Грета Тунберг вновь напомнила о себе

Главное: Грета Тунберг вновь оказалась в центре внимания. Ее вынесла полиция.

Детали: 20-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг снова отличилась. Норвежская полиция вынесла ее с протеста в Осло.

По данным полиции, экоактивисты, в числе которых представители саамов, уже несколько дней проводят в правительственном квартале масштабную акцию протеста против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа. Они блокируют входы в министерства, из-за чего чиновники с начала недели работают из дома.

Ранее в центре протестов оказались министерство финансов и министерство торговли и промышленности.

В среду же, 1 марта, чиновники не смогли пройти в министерство климата и окружающей среды, а также министерство торговли, промышленности и рыболовства.

При этом министр нефти и энергетики Терье Аасланд отменил плановую поездку в Великобританию.

Стоит напомнить, что в 2021-м году Верховный суд Норвегии решил, что две ветряные электростанции в местах проживания саамов нарушают права коренного народа, который занимается преимущественно оленеводством. Саамы заявляли, что звук установок пугает животных, и требовали убрать турбины.

В то же время правительство информировало, что судьба ветряных электростанций является сложной юридической и политической проблемой, и надеется найти компромисс.

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