Главное: Президент США Джо Байден покинул Киев. Американский лидер направился в Польшу на переговоры с президентом Анджеем Дудой и другими союзниками по НАТО.

Детали: Президент США Джо Байден покинул украинскую столицу. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 20 февраля.

«Президент Джо Байден покинул столицу Украины Киев после более чем пятичасового визита, заверив в поддержке», — говорится в сообщении.

Американский лидер направился в Польшу, где он проведет два дня. Там у Байдена запланирована встреча с президентом Анджеем Дудой и переговоры с другими союзниками по НАТО.

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