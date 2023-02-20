В Киев под звуки сирен прибыл Джо Байден

Главное: Президент США Джо Байден прибыл в Киев. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Детали: Президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это первая поездка американского лидера в Украину с начала его каденции. Об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке.

«Байден в Киеве. Город, который должен быть под контролем России 360 дней. Каков сильный знак диктатору Путину», — сообщил журналист.

Также появилось видео, на котором Байден в сопровождении Зеленского под звуки сирены на Михайловской площади почтил память погибших героев Украины.

В тему: Киев сковали громадные пробки. Центр перекрыт для автомобилей.