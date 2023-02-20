Жертвами дождей в Бразилии стали десятки людей

Главное: Сильные дожди обрушились на Бразилию. Погибли десятки людей.

Детали: На юго-востоке Бразилии бушует непогода. Тут идут сильнейшие дожди, которые приводят к наводнениям и оползня.

Так, в штате Сан-Паулу их жертвами стали как минимум 36 человек.

35 людей погибли в муниципалитете Сан-Себастьян, а в муниципалитете Убатуба на дом, где находилась семилетняя девочка, упала двухтонная глыба.

Местные власти говорят, что 228 человек покинули свои дома, а 338 людей остались без крова.

Разрушены десятки домов, возникли проблемы с электричеством.

В тему: Появилось видео смертельного наводнения в Бразилии.