Жертвами дождей в Бразилии стали десятки людей

Главное: Сильные дожди обрушились на Бразилию. Погибли десятки людей.
Детали: На юго-востоке Бразилии бушует непогода. Тут идут сильнейшие дожди, которые приводят к наводнениям и оползня.
Так, в штате Сан-Паулу их жертвами стали как минимум 36 человек.
35 людей погибли в муниципалитете Сан-Себастьян, а в муниципалитете Убатуба на дом, где находилась семилетняя девочка, упала двухтонная глыба.
Местные власти говорят, что 228 человек покинули свои дома, а 338 людей остались без крова.
Разрушены десятки домов, возникли проблемы с электричеством.
В тему: Появилось видео смертельного наводнения в Бразилии.