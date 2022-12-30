От рака умер легенда футбола Пеле

Главное: Умер король футбола Пеле. Он страдал от рака.
Детали: Король футбола Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту), страдавший от рака, умер в возрасте 82 лет.
Главное: Умер король футбола Пеле. Он страдал от рака.
Детали: Король футбола Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту), страдавший от рака, умер в возрасте 82 лет.
Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев, писавший музыку для фильмов Тарковского
В апреле 2023 в Украине исчезнет свобода слова: Зеленский подписал скандальный закон «О медиа»
УПЦ в 2022-м: главные тезисы по итогам года
В УПЦ рассказали о том, как священники воюют в ВСУ
В УПЦ заявили, что политика власти направлена на насильственный переход верующих в ПЦУ
Буданов рассказал, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси
В Генштабе рассказали, сколько военных Россия стянула к северной границе Украины
В УПЦ напомнили о заявлениях Митрополита Онуфрия в первые дни войны - пресс-конференция в Лавре
Луческу рассказал, когда уйдет на пенсию
Стало известно, откуда сегодня Россия наносила ракетный удар по Украине
Умер легендарный композитор Эдуард Артемьев, писавший музыку для фильмов Тарковского
В апреле 2023 в Украине исчезнет свобода слова: Зеленский подписал скандальный закон «О медиа»
В Генштабе рассказали, сколько военных Россия стянула к северной границе Украины
В Гентшабе рассказали об успехах ВСУ на Луганщине
Мэру Полтавы вручили подозрение
После ракетной атаки Киев частично остался без электричества
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы
Львов обесточен на 90%, — Садовый
В Киеве, Харькове и Львове были слышны взрывы
По Украине выпущено более 120 ракет, — ОП
Популярная индийская актриса покончила с собой во время съемок сериала
Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области
Бразильский футбол потряс крупный кокаиновый скандал
Западные СМИ узнали о подготовке Зеленским мирного плана к февралю
Всплыли новые подробности вчерашнего взрыва на аэродроме «Энгельс»
В России существенно рухнула добыча газа
Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила
В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме
Путин решил спрятаться даже от собственных министров
Россия готовится нанести по Украине новый массированный удар, — ОК Юг
Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ
Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?