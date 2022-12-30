От рака умер легенда футбола Пеле

Главное: Умер король футбола Пеле. Он страдал от рака.

Детали: Король футбола Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту), страдавший от рака, умер в возрасте 82 лет.

Бразилец был единственным в истории игроком, выигравшим три чемпионата мира, и разделил с Марадоной звание лучшего футболиста XX века по версии FIFA. В 1995–1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.