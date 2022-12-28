В Одессе начали сносить памятник Екатерине II

Главное: В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II. Прибыла техника.

Детали: В среду, 28 декабря, начали сносить памятник «Основателям Одессы». Ее центральная часть – статуя императрицы Екатерины II.

На Екатерининскую площадь уже прибыла специальная техника, после чего разобрали забор вокруг памятника.

Движение в центре города сейчас ограничено.

Стоит напомнить, что еще 30 ноября решение о демонтаже принял городской совет.

Статую Екатерины II передадут Одесскому художественному музею, а четыре другие скульптуры отправят в Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова.

Планируется, что памятник перенесут в специальную тематическую зону, обустроенную в парке им. Савицкого.

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