Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья

Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья

Александр Панько
22.12.22 19:13
180
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья

Главное: Путин впервые упомянул слово «война» в отношении войны в Украине, которую в России официально называют «специальной военной операцией».

Детали: Российские СМИ обратили внимание на то, что Владимир Путин упомянул слово «война» в отношении войны в Украине, которую в России официально называют «специальной военной операцией». А за употребление слова «война» по отношению к нынешним событиям в Украине россиянам грозит ответственность вплоть до уголовной. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а — наоборот — закончить эту войну», — сказал российский президент

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: война в Украине

Комментарии

Статьи

22.12.22 18:35

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто такие скауты? И при чем тут масоны и спецслужбы
22.12.22 17:45

Кто такие скауты? И при чем тут масоны и спецслужбы

Автор: Адекватная конспирология

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.12.22 19:56

Премьера нового «Аватара» в Украине на грани провала, из-за света
22.12.22 17:45

В Одессе священники УПЦ передали продуктовые наборы пенсионерам
22.12.22 17:40

Украинский психолог раскрыла секрет, как победить бессонницу
22.12.22 16:50

Верующие УПЦ Хмельнитчины передали более 200 тыс грн ВСУ
22.12.22 16:39

Американцы обсуждают три варианта окончания войны в Украине путем переговоров с РФ
22.12.22 16:31

Дети воскресных школ УПЦ Запорожья создали рождественские открытки украинским воинам
22.12.22 16:12

Через спутники в Мариуполе нашли более 10 тысяч новых захоронений
22.12.22 15:54

Власти Киевской области требуют от ДТЭК и Укрэнерго навести порядок с графиками подачи света
22.12.22 15:16

Глава МАГАТЭ приехал в Москву по одному очень важному делу
22.12.22 14:37

В Украине более 20 тысяч студентов переведут на бюджет
22.12.22 16:39

Американцы обсуждают три варианта окончания войны в Украине путем переговоров с РФ
22.12.22 15:54

Власти Киевской области требуют от ДТЭК и Укрэнерго навести порядок с графиками подачи света
22.12.22 13:14

В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ
22.12.22 10:13

Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч солдат
22.12.22 09:45

С Нового года НКРЭКУ повысит цены на электричество
22.12.22 09:09

США официально подтвердили отправку в Украину системы ПВО Patriot
22.12.22 08:41

Стала известна главная причина, по которой киевляне сидят без света
21.12.22 16:22

Стали известны главные задачи визита Зеленского в США
21.12.22 15:42

Шойгу рассказал, сколько еще солдат ему нужно для войны в Украине
21.12.22 15:29

Путин назвал войну в Украине трагедией
21.12.22 16:29

Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского
16.12.22 01:37

Известный российский спортсмен изнасиловал девушку в надземном переходе
16.12.22 09:29

Ученые выяснили о коронавирусе кое-что действительно жуткое
16.12.22 13:55

Почаевская лавра обратилась к Зеленскому в связи с антицерковными законопроектами
16.12.22 18:31

США пообещали Украине новые системы ПВО
16.12.22 03:47

Россия останется без легендарных чипсов
16.12.22 15:17

Люди Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского, - The Economist
20.12.22 10:07

В Белом доме рассказали здоров ли Байден
16.12.22 16:26

Украина может получить от Британии дальнобойные ракеты
19.12.22 15:59

В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны
Фото и Видео
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Маленькая девочка необычным образом помогла ВСУ
Маленькая девочка необычным образом помогла ВСУ
СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова
СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова
Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
В кинотеатрах Украины уже можно посмотреть долгожданный фильм «Аватар: Путь воды»
В кинотеатрах Украины уже можно посмотреть долгожданный фильм «Аватар: Путь воды»
Россиянин попал в СБУ после 5 попыток побега из российских войск
Россиянин попал в СБУ после 5 попыток побега из российских войск
В Сеть попали скандальные фото обнаженных аргентинских болельщиц
В Сеть попали скандальные фото обнаженных аргентинских болельщиц
В Тернопольской области произошел крайне необычный инцидент
В Тернопольской области произошел крайне необычный инцидент
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Аргентина - чемпион мира по футболу
Аргентина - чемпион мира по футболу
fraza.com
Новости блогосферы
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация

Опрос

Верите ли вы в то, что украинские олигархи продают электроэнергию в ЕС в то время, как украинцы сидят без света?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.