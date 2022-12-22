Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья

Главное: Путин впервые упомянул слово «война» в отношении войны в Украине, которую в России официально называют «специальной военной операцией».

Детали: Российские СМИ обратили внимание на то, что Владимир Путин упомянул слово «война» в отношении войны в Украине, которую в России официально называют «специальной военной операцией». А за употребление слова «война» по отношению к нынешним событиям в Украине россиянам грозит ответственность вплоть до уголовной. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а — наоборот — закончить эту войну», — сказал российский президент

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