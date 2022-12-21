СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова

Ученые открыли еще 2 планеты, на которых может быть жизнь

В Кропивницком УПЦ провела благотворительную акцию для детей с особыми потребностями

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне почти 100 тысяч солдат

Украинцам рассказали о катастрофической ситуации с электричеством

Стало известно, какой будет погода в Украине в Новогоднюю ночь

В Украине стало меньше мяса

Маск поставил необычное условие для своего ухода с поста гендиректора Twitter

Киевлянам намекнули, что в вопросе электричества в городе таки есть позитив

21.12.22 12:25

Стало известно, какой будет погода в Украине в Новогоднюю ночь

21.12.22 11:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне почти 100 тысяч солдат

21.12.22 10:43

Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

21.12.22 09:57

Зеленский летит в США за деньгами

20.12.22 16:45

Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку

20.12.22 13:24

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней

20.12.22 11:33

Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW

20.12.22 10:40

Россияне ведут себя в Мелитополе так же, как перед бегством из Херсона, — ВСУ

20.12.22 09:50

Количество «хороших» русских в Украине уверенно приближается к отметке в 100 тысяч

20.12.22 09:00

В ЕС согласовали потолок цен на газ