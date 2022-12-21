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Видео-Новости > СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова

СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова

Александр Панько
21.12.22 12:49
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СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова

Главное: СБУ предотвратила покушение на главу ГУР и МОУ.

Детали: СБУ предотвратила покушение на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова, сообщил глава СБУ Малюк.

По словам Малюка, СБУ сработала на опережение и совершила имитацию преступления.
 
По его словам, противник ведет охоту на многих высокопоставленных чиновников Украины.

Тэги: покушение, криминал, Алексей Резников, Кирилл Буданов

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