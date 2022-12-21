СБУ предотвратила покушения на Буданова и Резникова

Главное: СБУ предотвратила покушение на главу ГУР и МОУ.
Детали: СБУ предотвратила покушение на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова, сообщил глава СБУ Малюк.
Главное: СБУ предотвратила покушение на главу ГУР и МОУ.
Детали: СБУ предотвратила покушение на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова, сообщил глава СБУ Малюк.
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