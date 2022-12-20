В Тернопольской области произошел крайне необычный инцидент

Главное: В Тернопольской области канализацию забило деньгами. Появилось видео.

Детали: Необычный инцидент произошел в Лановцах Тернопольской области. Тут канализацию забило валютой.

Об этом поведал мэр города Роман Казновецкий.

Видео произошедшего сняли местные коммунальщики, которые были крайне удивлены такой находке.

Подчеркивается, что найденные деньги – настоящие, а не фальшивки.

Градоначальник поведал: «Это преимущественно евро и фунты. По словам работников, было найдено до семисот евро только сотнями. Сколько их убежало в канализацию, на данный момент неизвестно. Коммунальщики извлекли только те, которые забили канализационные стоки».

Как деньги попали в канализацию – неведомо.

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