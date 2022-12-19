Аргентина - чемпион мира по футболу

Главное: Аргентина выиграла серию пенальти у Франции и стала чемпионом мира-2022 по футболу. Это третий в истории ЧМ трофей для Аргентины.

Детали: Команда Аргентины выиграла серию пенальти у Франции и стала чемпионом мира-2022 по футболу. Это третий трофей для сборной Аргентины (1978, 1986 и 2022). Последний раз она побеждала на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, когда главной звездой сборной был Диего Марадона. Тогда в финале Аргентина победила сборную ФРГ.

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