В России произошло кровавое ДТП с вахтовиками

Главное: Смертельное ДТП произошло в РФ. Погибли восемь человек.

Детали: Кровавое ДТП произошло в Хабаровском крае (Россия). Его жертвами стали восемь человек, а 26 людей получили травмы.

Местные правоохранители говорят, что в аварию попал автобус, который перевозил вахтовиков из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре на золото-медное месторождение Малмыж.

Выяснилось, что из-за гололеда возле села Троицкое водитель не справился с управлением, после чего автобус рухнул в кювет.

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