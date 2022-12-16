В России произошло кровавое ДТП с вахтовиками

Главное: Смертельное ДТП произошло в РФ. Погибли восемь человек.
Детали: Кровавое ДТП произошло в Хабаровском крае (Россия). Его жертвами стали восемь человек, а 26 людей получили травмы.
Местные правоохранители говорят, что в аварию попал автобус, который перевозил вахтовиков из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре на золото-медное месторождение Малмыж.
Выяснилось, что из-за гололеда возле села Троицкое водитель не справился с управлением, после чего автобус рухнул в кювет.
В тему: На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП.