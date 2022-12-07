Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили

Главное: Сегодня, 6 декабря, центр временно оккупированного Донецка оказался под обстрелом. Местные «власти» заявили о раненых, но количество не называют.

Детали: Центр временно оккупированного Донецка сегодня, 6 декабря, оказался под обстрелом. В городе фиксировались «прилеты» и пожары. Об этом сообщает «Новости Донбасса».

«Ворошиловский район Донецка сегодня днем под обстрелом, над центром города поднимаются клубы дыма», — пишут местные СМИ.

Тем временем оккупационные «власти» сообщают о попадании снарядов в здание бизнес-центра «Центавр плаза», в районе стадиона «Донбасс Арена» и Крытого рынка.

Также горят автомобили и торговые павильоны в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.

Кроме того, местные СМИ пишут об обстреле Киевского района города. Вместе с тем, в Калининском районе сообщают о «прилете» во Дворец спорта «Дружба».

В свою очередь «власти» «ДНР» уже заявили о раненых в результате обстрела, но количество не называют.

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