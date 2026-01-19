Италия передаст Украине очень важную помощь

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил важную новость. По его словам, ближайшие дни наша страна получит партию отопительного оборудования из Италии для преодоления сложной ситуации в энергетике после масштабных обстрелов со стороны России.

Говорится, что в рамках первого этапа в Украину поступят 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт.

Подчеркивается, что данное оборудование необходимо в условиях постоянных атак на нашу инфраструктуру

Добавляется, что второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода.

Информируется, что Украина получит еще более трехсот бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые сегодня больше всего страдают от обстрелов россиян.

Резюмируется, что эти поставки являются реализацией договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

