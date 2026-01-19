Без отопления в Киеве остаются почти полторы сотни домов

В Киеве без отопления остаются 143 жилых домах. Об этом сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Говорится, что более сотни из них – это многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии.

При этом добавляется, что еще 30 домов остаются без тепла с 9 января после массированной атаки россиян на город.

Указывается, что в течение суток удалось отремонтировать 16 таких домов.

Жителям украинской столицы пояснили, что локальные аварии возникают постоянно из-за низких температур и изношенной инфраструктуры.

Сказано: «Мы уже увеличили число ремонтных команд. Весь день на месте работают дополнительные 18 бригад – 10 первых от «Укрзализныци» и по четыре команды из Фастова и Обухова».

Резюмируется, что к работам присоединятся еще 20 бригад от «Укрзализныци», а также ремонтные бригады из Ровенской области.

Ранее Зеленский сделал заявление по энергообеспечению.