Главное: Дональд Трамп будет участвовать в президентских выборах. Он объявил об этом во Флориде.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп заявил об участии в президентских выборах 2024-го года. Он уже подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры.

Об этом политик сказал в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Бывший американский лидер отметил: «Чтобы снова сделать Америку великой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Я не позволю Америке потерпеть неудачу».

Дональд Трамп добавил: «Я баллотируюсь, потому что верю, что мир еще не увидел истинной славы того, какой может быть эта нация. Верите или нет, но мы не достигли этой вершины».

Политик пообещал: «В отличие от Джо Байдена, который может втянуть нас в Третью мировую войну, я буду удерживать Америку от глупых и ненужных зарубежных войн».

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