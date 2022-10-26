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Видео-Новости > Путин сделал несколько резких заявлений по Украине

Путин сделал несколько резких заявлений по Украине

Александр Панько
26.10.22 16:19
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Путин сделал несколько резких заявлений по Украине

Главное: Владимир Путин прокомментировал войну в Украине. Он встретился с силовиками.

Детали: Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Он сделал ряд резких заявлений по Украине.

Так, политик сказал: «Накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом, нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу».

Лидер страны добавил: «США используют Украину как таран против России, против нашего Союзного государства с Беларусью, ну и против ОДКБ и СНГ в целом».

Кроме этого российский президент считает: «Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие».

В тему: Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, политика, война

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