Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III

Главное: Экоактивисты измазали тортом восковую фигуру короля Карла III. Скандал в Музее мадам Тюссо.

Детали: В Лондоне произошел громкий скандал. Активисты из природоохранного движения Just Stop Oil обмазали шоколадным тортом восковую фигуру короля Карла III в Музее мадам Тюссо.

Сделали это 20-летняя Эйлид Макфадден и 29-летний Том Джонсон.

Ребята заявили: «Мы здесь, потому что мы стремимся защитить наши свободы и права, потому что мы стремимся защитить эту зеленую и приятную землю, которая является наследством всех нас. В прошлом году на КС 26 в Глазго королева Елизавета сказала: «Время слов перешло в время действий!».

Информируется, что акция стала продолжением трех недель непрерывного гражданского сопротивления сторонников Just Stop Oil, в течение которых полиция произвела 574 ареста.

Всего же с начала кампании активисты были арестованы 1 880 раз, семь сторонников в настоящее время находятся в тюрьме.

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