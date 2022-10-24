Появилось видео нападения активистов на известную картину

Главное: В Германии активисты атаковали картину Клода Моне «Стога сена». Ее облили пюре.

Детали: В музее Барберини в немецком Потсдаме в минувшие выходные произошел необычный инцидент. Тут активисты группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину «Стога сена» французского художника-импрессиониста Клода Моне.

Они заявили: «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают. Мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, томатный суп или картофельное пюре на картинах».

Отмечается: «Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание».

Стоит отметить, что данная картина стоит около 110 миллионов долларов.

В свою очередь поступок активистов подверг критике мэр Потсдама Майк Шуберт, который назвал это культурным варварством.

Справка:

«Стога» это серия картин, созданная в 1888-1891 годах. Всего в серии художником была написано 31 полотно.

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