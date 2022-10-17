Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву

Главное: По итогам атаки Киева дронами-камикадзе зафиксировали четыре прилета и разрушение жилого дома.

Детали: Утром понедельника, 17 октября, Киев атаковали российские дроны-камикадзе. Власти города говорят о четырех прилетах – остальные, а их были десятки, сбила система ПВО.

В КГГА говорят, что в Шевченковском районе были прилет в жилой дом.

Найдено тело мужчины под завалами дома. Также известно, что с места инцидента были спасены восемнадцать человек.

Идут спасательные работы.

Напомним, в центре столицы движение перекрыто на нескольких улицах.

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