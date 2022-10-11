Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

Главное: В «Укрэнерго» рассказали о графиках поочередного отключения электроснабжения в разных регионах. Это будут полностью контролируемые временные ограничения, которые продлятся по несколько часов.

Детали: В течение следующих нескольких дней «Укрэнерго» потребуется дополнительное ограничение электропотребления. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить снова надежное энергоснабжение. Об этом сказал глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

«Это будут полностью контролируемые временные ограничения, которые продлятся по несколько часов. Они вводятся в полной координации с диспетчерами „Укрэнерго“ и призваны сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей», — сказал Кудрицкий.

Он также уточнил, что 10 октября под ракетную атаку врага попало беспрецедентное количество энергетических объектов во многих регионах Украины. Диспетчеры «Укрэнерго» заживляли потребителей по резервным схемам питания, а ремонтные бригады — срочно восстанавливают поврежденное оборудование.

«„Укрэнерго“ вчера вечером возобновило энергоснабжение в большинстве регионов, где оно исчезло в результате масштабных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры магистральных сетей», — сообщил Кудрицкий.

Также он обратился к украинцам с просьбой вечером с 17 до 23 часов, по возможности, снизить использование мощных электроприборов.

«Это утюги, электроотопление, теплый пол, стиральные машины и т.д. Мы просим разумно и бережно относиться к электропотреблению в эти дни, чтобы дать энергетикам время восстановить электросети», — сказал Кудрицкий.

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