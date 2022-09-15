Появилось видео наводнения в Кривом Роге

Главное: В Кривом Роге поднимается уровень воды. Фиксируются подтопления.
Детали: После ракетных ударов россиян в Кривом Роге началось подтопление. О ситуации в городе поведал главы Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Чиновник говорит, что уровень воды в реке Ингулец поднялся на один-два метра, из-за чего были подтоплены 112 частных домов и подворий. Их жителей эвакуировали.
Впрочем, сейчас он снизился на сорок сантиметров и продолжает падать.
Также были повреждены несколько водоводов.
Отмечается, что в Софиевской общине без воды остались почти пять тысяч человек. Восстановительные работы продолжаются.
Уже известно, что для ударов по гидротехническим сооружениям на реке Ингулец РФ применила ракеты типа «Кинжал» и «Искандер».
В тему: В Кривом Роге паника после ракетного удара, люди массово скупают воду.