Обстановка в Европе накаляется: итальянцы жгут счета

Главное: Итальянцы устроили публичное сжигание счетов за элекутроэнергию.

Детали: Итальянцы сжигают счета за электроэнергию и протестуют против высоких цен. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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В тему: Ранее шотландцы также жгли счета за электричество перед зданием регулятора в Глазго со словами: «Платить не будем!».