Берлускони рассказал пикантный политический анекдот

Главное: Сильвио Берлускони рассказал политический анекдот. Среди его героев – Джо Байден и Владимир Путин.

Детали: Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони осваивает TikTok. Он записал для социальной сети политический анекдот.

Его герои – сам Сильвио Берлускони, президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин, а также Папа Римский и его молодой помощник.

По сюжету шутки они летят в самолете над Атлантикой, когда выясняется, что самолет разобьется через пять минут, однако на борту есть только четыре парашюта, в то время как их пятеро.

Джо Байден хватает первый и говорит: «Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе».

Владимир Путин берет другой и говорит: «Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке».

Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: «Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире».

Молодой помощник Папы Римского отдает оставшийся парашют понтифику, но тот против и говорит, что уже стар и прожил долгую счастливую жизнь. Впрочем, помощник замечает, что парашютов осталось два, потому что «самый умный политик в мире» взял его рюкзак вместо парашюта.

В тему: Берлускони предал Путина.