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Видео-Новости > В Одессе устроили массовое побоище

В Одессе устроили массовое побоище

Агата Кловская
27.08.22 13:11
596
В Одессе устроили массовое побоище

Главное: В Одессе устроили массовую драку. Покачалу писали, что - из-за повесток. Но потом оказалось, что причина была иной.

Детали: В Одессе возле Аркадии устроили массовую драку якобы из-за попытки вручения мобилизационных повесток. Но по информации полиции, 27-летний одессит активно лез выяснять отношения с прохожими. Полицейские, патрулировавшие район, попросили его угомонится. Но горячий одессит с нецензурной бранью бросился и к стражам порядка. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: Одесса, война, повестка, мобилизация

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