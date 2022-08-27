В Одессе устроили массовое побоище

Главное: В Одессе устроили массовую драку. Покачалу писали, что - из-за повесток. Но потом оказалось, что причина была иной.

Детали: В Одессе возле Аркадии устроили массовую драку якобы из-за попытки вручения мобилизационных повесток. Но по информации полиции, 27-летний одессит активно лез выяснять отношения с прохожими. Полицейские, патрулировавшие район, попросили его угомонится. Но горячий одессит с нецензурной бранью бросился и к стражам порядка. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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