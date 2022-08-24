Несуществующий в реальности рэпер с искусственным интеллектом попал в скандал в США

Главное: В США разгорелся скандал с виртуальным музыкантом, которого в физической реальности не существует.

Детали: На днях первый рэпер с искусственным интеллектом FN Meka заключил контракт с крупным звукозаписывающим лейблом Captiol Records. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Но в соцсетях начались возмущения, пользователи стали обвинять компанию в обесценивании творчества живых музыкантов. После этого Captiol Records разорвали контракт и принесли «глубочайшие извинения чернокожему сообществу».

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