Появилось видео, как фанаты «Фенербахче» прославляют Путина

Главное: Во время матча «Фенербахче» – «Динамо» произошел скандал. Турецкие фанаты спели песню о Владимире Путине.

Детали: Во время ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» – «Динамо» произошел крупный скандал. В Стамбуле турецкие болельщики спели песню о президенте РФ Владимире Путине.

Такое поведение болельщиков хозяев шокировали наставника киевлян Мирчу Луческу.

Румын после игры заявил: «Предсказать такое поведение болельщиков мы не смогли. Мне обидно, я такого не ожидал».

Кроме этого стало известно, что УЕФА провел экстренное заседание исполкома в режиме видеоконференции. Не исключено, что турецкий клуб накажут.

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