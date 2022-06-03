Появилось видео эпичного пожара в московском бизнес-центре

Главное: В здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве вспыхнул пожар. Появилось видео с места инцидента.

Детали: Утром пятницы, 3 июня, в Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Уже опубликовано видео с места ЧП.

Спасатели говорят, что пламя охватило четыре этажа на площади тысячу квадратных метров.

С огнем борются 180 человек и 41 единица техники – для тушения задействованы вертолеты Ка-32.

Эвакуировали более 120 людей.

Причина пожара не известна.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Видео пожара:

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