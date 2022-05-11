ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив

Главное: В ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы Украины. Ситуация на фронте будет меняться по мере поставок западного вооружения, заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Детали: Украинские войска готовят контрнаступление, в том числе, на Херсонском направлении, эффективность которого напрямую зависит от поставок западного оружия. Об этом 11 мая сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

«Чем лучше мы его (наступление) подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта ведется, и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные Силы. Ситуация будет меняться от того, как мы будем усиливаться западным вооружением», — заявил он.

По его словам, эффективность военной помощи Запада можно наблюдать под Харьковом, где украинские войска пошли в контрнаступление.

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