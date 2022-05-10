СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком

Главное: Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список без вести пропавших. А их тела складывают на импровизированных свалках.

Детали: Тела российских солдат складывают на импровизированных свалках, где «двухсотых» так много, что горы трупов достигают двух метров в высоту. Об этом сообщает Служба безопасности Украины во вторник, 10 мая, ссылаясь на телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

«Это не морг, это свалка. Здоровенное, это... поле — не поле, полигон — не полигон... Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост...» — рассказывает военный своей жене из «ДНР».

По его словам, эту свалку организовали прямо под Донецком. Ее охрана зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки. А узнал он об этом, когда его знакомая там отыскала тело брата.

В тему: В Украине уже погибли 26 тысяч российских солдат.