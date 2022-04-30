Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата

Главное: Блогер нашёл в сгоревшем в Украине танке кость якобы российского солдата с останками мяса, которое он съел.

Детали: Украинский блогер по кличке «Профессор Фарго» нашёл в сгоревшем танке кость якобы российского солдата с останками мяса. Из кости он решил сделать нож, а мясо — съесть. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Теперь я официально каннибал. Отвращения нет, я бы не сказал, что это что-то супер-мерзкое», — отметил блогер.

К слову, как пишут в сети, найденная блогером кость могла принадлежать украинскому солдату.

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