Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают

Главное: Жена Медведчука Оксана Марченко дала пресс-конференцию в Москве и заявила, что ее мужа пытают, а ей угрожают.

Детали: Жена Медведчука Оксана Марченко дала пресс-конференцию в Москве и заявила, что против Медведчука применяются «жестокие физические пытки». Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Марченко также утверждает, что ей угрожают физической расправой.

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В тему: Напомним, ранее в Москве открестились от Медведчука.