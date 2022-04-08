В сети показали вероятный момент запуска ракет по ж/д вокзалу в Краматорске

Главное: В сети появилось видео запуска двух ракет с неподконтрольной Украине территории — из Шахтерска. Предполагается, эти ракеты могли ударить по ж/д вокзалу в Краматорске.

Детали: Ракеты, ударившие по вокзалу Краматорска, вероятно, были запущены с неподконтрольной Украине территории — оккупированного Шахтерска. Ролик опубликовали в одном из Telegram-каналов.

На видео, которое засняли местные жители, видно, как с Шахтерска вылетает сразу два снаряда. На небе видны отчетливые следы от ракет, явно запрограммированных на длительный полет. Несмотря на то, что по Краматорскому вокзалу ударила одна ракета, очевидцы говорят про два взрыва — вполне возможно, что вторая ракета упала где-то в другом месте.

В тему: В Краматорский ж/д вокзал попала ракета. Изначально сообщалось о 30 погибших.

Позже число погибших увеличилось до 39 человек.