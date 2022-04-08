Число жертв ракетного удара по ж/д вокзалу в Краматорске растет

Главное: В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли по меньшей мере 39 человек. СБУ открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Детали: В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он уточнил, что действия тех, кто это осуществил квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса — нарушение законов и обычаев войны.

В тему: В Краматорский ж/д вокзал попала ракета. Изначально сообщалось о 30 погибших.